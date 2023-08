In der Hitzewelle kochten die Gemüter aller auf Sparflamme. Klar, mehr ging bei den Temperaturen wirklich nicht. Nun naht der Wintereinbruch, und die Redaktion erwacht aus ihrem Sommertief. Kulturchef Matthias Dusini kommt um 9.30 Uhr ins Büro des Kollegen Josef Redl. Dusini wandert ein wenig im Raum umher und sieht mit seiner lockeren Jeans ziemlich lässig aus. Ob es demnächst wohl Schnee geben könnte? Ein prüfender Blick aus dem Fenster folgt.

So wenig sommerlich die Temperaturen sind, so bunt und fröhlich strahlt an jenem Montag die Kleidung der Crew. Katharina Kropshofer hat einen grasgrünen Pullover an, Nina Brnada ist in einem knalligen Blau gekommen, und Redl trägt Feuerrot. „Wie die Teletubbies“, sagt Kropshofer und Eva Konzett – leider nicht wie der vierte Teletubby in Gelb, sondern wie immer in klassischem Schwarz – darauf: „Damit wären die Nachrichten aus dem Inneren auch geklärt.“

Da bleibt nur noch die montäglich-lästige Erinnerung an die Abgabezeiten. Lukas Matzinger, dessen Augen erstaunlich gut zu Redls T-Shirt passen, sagt nur: „Natürlich! Ich werde die Grenzen meiner Gesundheit wie immer austesten.“ Wie bei jedem Wetter.