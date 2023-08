Niger könnte Frankreichs Afghanistan werden

Ende Juli hat der Kommandant der Präsidialgarde in Niger den Präsidenten gestürzt, den er eigentlich beschützen sollte. Das Militär übernahm die Macht. In der Sahelzone ist es der fünfte Militärputsch innerhalb kurzer Zeit. Die Umsturzserie richtet sich gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und den Westen. Westafrika steht plötzlich im internationalen Scheinwerferlicht.

Die französische Luftwaffe evakuiert EU-Bürger aus Niger, die USA sind alarmiert, und der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin gratuliert den Putschisten. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas mit Nigeria an der Spitze will die Rückkehr des zivilen Präsidenten Mohamed Bazoum erzwingen. Es könnte zu einem Krieg in Westafrika kommen.

Der Putsch in Niger ist der vorläufige Tiefpunkt einer Destabilisierung der gesamten Sahelzone, meint die ehemalige EU-Botschafterin in Niger und in Mali, Irene Horejs. Seit Jahren verschlechtert sich die Situation im Süden der Sahara. Westafrikanische Ableger von al-Qaida und des Islamischen Staats überfallen Dörfer, Märkte und Armeestützpunkte. Sie rekrutieren junge Männer unter der armen Landbevölkerung, für die der Besitz einer Waffe und ein Sold eine plötzliche Verbesserung ihres Lebens bedeuten. Die städtischen Eliten in Staaten wie Mali, Burkina Faso und jetzt Niger reagieren hilflos.