Schubert beim „Dreamival“ in Weitra

Vor 24 Jahren gründete der Komponist Johannes Zincke in der Waldviertler Gemeinde Weitra die Veranstaltungsreihe „recreate“, lateinisch für „Erholt euch!“. Es handle sich dabei nicht um ein Festival, sondern um ein „Dreamival“, betont Zincke. Dabei geht es weniger um Eskapismus als um existenzielle, gesellschaftlich relevante Themen. Gleichzeitig soll das Dreamival als „Mutmacher“ verstanden werden. Das Programm umfasst von 13. bis 19. August klassische und neue Musik, Literatur sowie eine Hommage an John Lennon von Otto Lechner und Erika Pluhar. Am Anfang steht „Schuberts Traum“: Erwin Steinhauer liest Schuberts Erzählung „Mein Traum“, dazu spielt Florian Krumpöck Klaviermusik des Komponisten.

Rathaussaal Weitra, So 19.30