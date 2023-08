Sieben Meter unter der Erde

Die Augen von Pensionistin Heidi weiten sich, ihre Stirn zieht Sorgenfalten. „Wenn sich die großen Ratten nähern, werfen wir uns auf den Bauch und legen die Hände auf den Rücken“, sagt Tour-Guide Paul. Die Wienerin und neun weitere Gäste lauschen im Girardipark am Karlsplatz mit ernster Miene seinen Anweisungen. Die Gruppe wird in wenigen Minuten mit Paul und dem Kanalarbeiter Dominik in die Wiener Unterwelt absteigen. Und darauf wollen die Teilnehmer vorbereitet werden.

Schritt eins: Alle müssen Helm und Haarnetz anziehen. Wer weiß, was da unten von der Decke fällt. Schritt zwei: Die zehn Gäste müssen ihren Namen in eine Liste eintragen, damit niemand in der Kanalisation verloren geht. Schritt drei: Tour-Guide Paul erklärt die wichtigsten Sicherheitshinweise. Die Großen müssen sich ducken, die Stirnlampe wird per Knopfdruck eingeschaltet. Und: „Nehmen Sie nichts in den Mund, was Sie am Boden finden.“ Spätestens jetzt merkt Heidi, dass ihr Guide gerne Witze macht. Beim nächsten Satz weiß sie es sicher: „Wenn die Ratten richtig Hunger haben, muss ich einen von Ihnen opfern.“