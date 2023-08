Taylor live, und ich nicht dabei

Die 33-jährige US-Sängerin Taylor Swift und ihr 29-jähriger britischer Kollege Harry Styles sorgen für Euphorie im Jugendzimmer. Swifts derzeit laufende „The Eras Tour“ dürfte einen Rekordumsatz in Milliardenhöhe erreichen. Im August 2024 gastiert die aufwendige Show auch in Wien (Illustration: Jorghi Poll)

Der eine war kürzlich in Wien und hat 50.000 Teenager euphorisiert, die andere kommt nächstes Jahr und bricht mit den Ticketverkäufen gerade alle Rekorde. Harry Styles und Taylor Swift sind die größten Teenie-Popstars der Gegenwart. Und obwohl Teeniepop ansonsten kaum in meiner Playlist auftaucht: Auch ich habe eine Schwäche für die beiden.

Taylor Swift begann ihre Karriere bereits als Teenager mit Countrymusik – amerikanischer Volksmusik, die eher weniger von jungen Leuten gehört wird. Ein starker Kontrast also zu ihrem jetzigen Sound. Denn mittlerweile dehnt die 33-jährige US-Künstlerin das Popgenre aus, so weit es geht – jedes Album ein neues Abenteuer.

Harry Styles steht ebenfalls seit Jugendtagen im Rampenlicht. Zum Teenieliebling wurde der heute 29-Jährige als Teil der britischen Boyband One Direction. Seit drei Alben solo unterwegs, liefert er den Pop genau so, wie Formatradiostationen ihn lieben: einfach aufgebaute Musik, viele Refrains, alles ungemein eingängig und hochgradig wiedererkennbar, aber unauffällig genug, um nicht zu stören. Eigentlich dasselbe also, was alle im Mainstreampop machen, nur eben mit diesem ganz bestimmten Harry-Twist.