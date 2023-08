Unser kakanischer Beitrag zur Atombombe

Das aktuelle Kinoereignis des Sommers, der Thriller „Oppenheimer“, beschreibt die Entwicklung der Atombombe durch den Physiker J. Robert Oppenheimer, der einer 1888 in die USA ausgewanderten jüdisch-deutschen Familie entstammte und als amerikanischer Staatsbürger mit der Leitung des „Manhattan Project“ betraut war. Dass dieses Projekt, das Physiker verschiedenster Nationen in Los Alamos, New Mexico, vereinte, überhaupt zustande kam, geht freilich ebenso wie die wissenschaftliche Grundlage der Bombe nicht auf Oppenheimer, sondern auf den ungarischen Juden Leó Szilárd zurück, der sich, mit einer Wienerin verheiratet, zeitlebens als Altösterreicher fühlte. Da der Wiener Physiker Victor Weisskopf, den die Wissenschaftler zum Bürgermeister von Los Alamos gewählt hatten, Szilárds engster Freund war, waren die beiden nach dem Krieg einige Male Ende der 1950er Jahre gemeinsam in Wien, so dass ich die Chance hatte, sie zu treffen. (Und zu begreifen, wen wir nicht mehr als Bürger hatten.)