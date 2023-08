Vom Wetter

Während man hierzulande zwischen Hitze und Hochwasser pendelt – sind das die Bilder dieses Sommers: Peking, wo Wassermassen Zivilisationsobjekte wie Autos auf kleine Spielklötzchen reduzieren, die von den Fluten mitgerissen werden.

Und am Mittelmeer: Rhodos, wo Touristen sich in Vagabunden, in Wanderer verwandeln mussten, um sich vor den brennenden Wäldern zu retten. Der Soziologe Zygmunt Bauman hat zwischen Touristen als freiwilligen Vagabunden und Vagabunden als Touristen wider Willen unterschieden. Auf Rhodos verschwand diese Unterscheidung.

Mailand, wo sich der Hagel verdichtet hat und als Eisschollen durch die Straßen trieb. All diese südlichen Sehnsuchtsorte – Infernos aus Wasser, Feuer oder maßloser Hitze. Von Athen bis Sizilien.

Sizilien! Hier spielt der Film „Der Leopard“ – jener Film zu dem einen, entscheidenden Satz: „Es muss sich alles ändern, damit alles gleich bleibt.“ Der Satz ein Abgesang auf alle geschichtsverändernde Kraft des Handelns. Der Inbegriff des Geschichtspessimismus: Alles Aufbegehren – jede Rebellion, Revolution würde nur in neue Formen der Autorität und der Unterwerfung münden. Die Losung des Konservativismus, die in ihrem Triumphalismus an Trostlosigkeit nicht zu überbieten ist – denn sie setzt auf die Vergeblichkeit allen politischen Handelns.