Was haben Boomer eigentlich gegen Hafermilch?

Ich hatte immer schon ein Herz für ältere Menschen. Vielleicht liegt es daran, dass ich meine Großeltern früh verloren habe, einen Opa habe ich überhaupt nie kennengelernt, die anderen selten gesehen, weil sie in Sarajevo lebten. Meine Großeltern sind auch nicht wirklich alt geworden. Als Kind wusste ich lange nicht, was eine Ur-Oma, „Urli-Oma“ sagten sie in meiner Klasse, sein soll, so abwegig schien es mir, dass Großeltern selber noch lebende Eltern haben können.

Wahrscheinlich schaue ich deshalb so gerne TikToks, in denen ältere Menschen Ratschläge an Junge geben, aus ihrem Leben erzählen, von Liebe, Erfolg und Verlust berichten und wie sie das alles gemeistert haben. Diese Videos sind aber nicht nur bei mir beliebt, sie gehen auf der Plattform regelmäßig viral. Es ist auch kein Zufall, dass eine der am häufigsten rezipierten Szenen im neuen „Barbie“-Film die ist, in der Barbie die ältere Frau, die neben ihr auf der Bushaltestelle sitzt, begeistert anstarrt. „Sie sind wunderschön“, sagt Barbie zu ihr. „Ich weiß“, antwortet die Frau lächelnd.