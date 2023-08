Wenn nichts mehr nach ihm riecht

Renata trauert um ihren Lebensgefährten Konrad, der plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. So beginnt Sabine Grubers Roman „Die Dauer der Liebe“, in dem die in Wien lebende Südtiroler Autorin nachspürt, was außer Schmerz und Leere bleibt, wenn der Partner gestorben ist und langsam auch sein Geruch aus der Wohnung verschwindet.