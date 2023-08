Wiener Wildwuchs

Der Neue Markt ist klimafit“, jubelten Wiens Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und der Vorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP), im Herbst 2022. Lange vegetierte der historische Platz zwischen Stephansplatz und Albertina als Autoabstellfläche, nun hat er sich in der Tat gewandelt, ist grüner geworden – und das mit ästhetischem Wildwuchs: Niedrige Kiesbeete in Metallrahmen, große Bäume in angeschnittenen Betoneiern, Bäume in Kübeln, Bäume in anderen Kübeln, Rankgerüste. Dazwischen die klobigen Betonwülste der Tiefgaragenentlüftung, direkt vor der Kapuzinergruft. Ein Durcheinander und ein Widerspruch: unten die autogerechte Stadt, darüber das grüne Feigenblatt.