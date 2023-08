Zu ebener Erde und erster Stock

Musik unter freiem Himmel: Was wäre der Sommer ohne sie? Womöglich gar mehrtägig, als temporäre autonome Zone, oder einfach nur als hedonistisches Vergnügen. Ganz unterschiedliche Angebote locken dieser Tage, den Rucksack wetterfest zu packen. Beginnen wir bei der wiennahen Party für die Massen.

Frequency, St. Pölten

Queerfeindlichkeit! Unerhörte Provokation in Sachen Rammstein! Weiße alte Männer, weg damit, pfuigack! Das Berliner Poppunktrio Die Ärzte, 1982 gegründet, ist für seinen unerschütterlichen Humor bekannt. Vor zwei Monaten dürfte den Musikern das Lachen aber kurz vergangen sein.

Wie gewohnt scherzten Gitarrist Farin Urlaub und Schlagzeuger Bela B bei einem Konzert in Luxemburg tagesaktuell herum, wie gewohnt unter der Gürtellinie, wie gewohnt selbstironisch und wie gewohnt nicht immer ganz trittsicher an der schmalen Grenze zwischen scharfer Satire und pubertärem Geblödel.

Unter anderem ging es beim Gewitzel um die persönliche Überforderung beim ständig wechselnden Kürzel, das einst schlicht LGBT gelautet hatte, um die gleichzeitige intellektuelle Unterforderung eines täglichen Mail-Newsletters zum Thema Pride Month – und um die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Wer mitdachte, hörte beim Aufregerthema Nummer eins Solidarität mit den mutmaßlichen Opfern sowie halblustige Gags über interne Übergriffigkeit bei den Ärzten. Die anderen brüllten „Shitstorm, sofort!“, agierten entsprechend und unterstellten der Band allerlei Böses.

Wie die Ärzte wohl empfangen werden, wenn sie nach ihrem Auftritt beim Nova Rock Festival im Juni nun am 17. August auch beim zweiten heimischen Großfestival, dem Frequency in St. Pölten, als Zugpferd agieren? Und ob die Dialog-Improvisationen diesmal auf jegliche Ambivalenz verzichten?

Das Festival, bei dem die Qualität des Musikprogramms traditionell nicht so wichtig ist wie die Jungmenschenaction drumherum, bietet ansonsten etwa noch die Crossover-Institution Limp Bizkit, die Formatradiorocker Imagine Dragons, den Rapper Central Cee und das Pop-Angriffskommando Kraftklub. Frauen? Gibt es auch. Aber nur vereinzelt (Nina Chuba, Mathea) und nicht in führender Position.

Hoch Kultur Festival, Osttirol

Dreitägig ist von 10. bis 12. August auch das Hoch Kultur Festival im Osttiroler Villgratental, wie in St. Pölten stehen diverse Konzerte auf dem Programm. Damit enden die Parallelen zum Frequency aber schon wieder. Diese neue Veranstaltung im Grünen spricht vor allem Ö1-Hörerinnen und -Hörer an, die neben der Klassikexpertise auch Interesse an Jazz und anspruchsvollem Pop haben. Organisiert von der ortskundigen Musicbanda Franui, die auch im eigenen Schaffen stilpluralistisch agiert, kommt das Wortspiel im Festivalnamen nicht von ungefähr: Wer beim Hoch Kultur Festival dabei sein will, muss 1673 Höhenmeter bis zur Open-Air-Bühne auf der Unterstalleralm in Innervillgraten überwinden.

Von 15.30 bis 20 Uhr wird dort Wienerlied und Traditionelles von anderswo geboten, Songwriterpop und klassische Klaviermusik, Obertongesang, Jodler, Kammermusik und druckvoller Jazz. Die Gastgeber – Franui feiern heuer ihren 30er – treten an jedem der drei Tage auf, etwa mit dem Schauspieler Tobias Moretti (eine Premiere) oder dem Puppenspieler Nikolaus Habjan (wohlerprobt, diesmal mit Georg-Kreisler-Programm).

Fuzzstock, Kärnten

„In die Berg bin i gern, denn da gfreit si mei Gmiat“ lautet das Motto auch beim äußerst lässigen Kärntner Fuzzstock. Im Zeichen mehr oder weniger gepflegter Popmusik findet es von 25. bis 27. August auf der Petzen statt, einem so kargen wie malerischen Bergmassiv im Grenzgebiet zu Slowenien.

Wer Energie für Gipfelstürme mitbringt, kann hier einen 2000er knacken; das Festivalgelände selbst liegt heuer nur auf 620 Meter Seehöhe – allzu viele hatten die kalten Nächte in den Bergen zuletzt unterschätzt. Gastgeber und Initiator des Festivals ist Herwig Zamernik, eine der sympathischsten Figuren der heimischen Musikszene.

Bekannt geworden durch die Bands Disharmonic Orchestra und Naked Lunch, predigt er heute als Fuzzman die Liebe und mahnt zur Vernunft. Mit seiner Begleitkapelle Singin’ Rebels ist Zamernik auch selbst Teil des Festivals, das allerlei Gutes aus lokalem Anbau kredenzt, von Buntspecht über Culk und Dives bis zu Anna Mabo (die ihre Bergschuhe übrigens auch für Franui schnürt). Der Männergesangsverein Petzen hat daneben ebenso Platz wie die Berliner Noiserock-Rabiatperle Gewalt.

Familienfreundliches Zuckerl: Kinder unter 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. Nicht ausschließlich jugendfrei ist womöglich der letzte Programmpunkt – Fritz Ostermayer, Pop-Professor mit Bodenhaftung und Freund der Saubartelei, liefert den Soundtrack zum sonntäglichen Frühschoppen.

Afrika Tage, Wien

Wer die ebene Erde und den urbanen Raum fürs Festivalfeeling nicht verlassen mag, ist womöglich bei den Afrika Tagen auf der Donauinsel gut aufgehoben. Von 11. bis 28. August läuft hier wieder buntes, volksfestartiges Programm für die ganze Familie, massenhaft Konzerte inklusive.

Zur Eröffnung spielt die ghanaische Musikerin Habyba, unter anderem folgen die Bob-Marley-Tribute-Band Marley’s Ghost (12.8.) sowie die Reggae-Oldies Inner Circle (13.8.) und Burning Spear (19.8.).