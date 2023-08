200 Jahre Magie: der Wiener Glasverleger J. & L. Lobmeyr im Mak

Glas ist das Zauberelement der Architektur: Die 1823 gegründete Wiener Firma J. & L. Lobmeyr hat dazu beigetragen, dass die Menschen in ihren Wohnungen große Augen bekommen wie Kinder bei der Bescherung. In der funkelnden und strahlenden Präsentation „Glanz und Glamour“ führt das Museum für angewandte Kunst durch die Geschichte der Glasmacherdynastie.

300 Objekte schlagen den Bogen von den historisierenden Formen des 19. Jahrhundert bis zum Funktionalismus der 1920er-Jahre. Die bis heute produzierten gläsernen Trinkgefäße, etwa von Adolf Loos oder Oswald Haerdtl, folgen dem modernen Dogma der formalen Reduktion – und vermitteln gleichzeitig einen einnehmenden Sinn für Eleganz.

Die für ihre Zeit innovative Forderung der 1903 gegründeten Wiener Werkstätte, Kunst mit Handwerk zusammenzubringen, ging in den Lobmeyer-Ateliers beispielhaft in Erfüllung. Wiener-Werkstätte-Mitbegründer Josef Hoffmann lieferte 1917 mit dem Trinkservice einen Klassiker: anmutig wie ein griechischer Tempel, hauchdünn wie eine Seifenblase. Auch der berühmte, an ein Raumschiff erinnernde Metropolitan Luster, den der Designer Hans Harald Rath 1966 für die New Yorker Oper entwickelte, ist Teil der Ausstellung.

Das Mak ist der ideale Ort für die Schau, denn die Institution verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Lobmeyr-Objekten. Der Fabrikant Ludwig Lobmeyr, der seine Produkte auf Weltausstellungen in Europa und den USA vorstellte, überließ dem Museum bereits im Jahr 1883 Bände sogenannter Werkzeichnungen von ausgeführten Gegenständen. 1892 folgten weitere Bestände aquarellierter Zeichnungen und Fotografien, die einen Einblick in die Experimente der Kunsthandwerker geben.

Die in sechster Generation geführte Firma bleibt dem Geist der Gründer treu. Lobmeyer entwickelt mit den Büros von Michael Anastassiades, Polka und Martino Gamper neue Serien, die ebenfalls Eingang in die von Gastkuratorin Alice Stori Liechtenstein besorgte Auswahl fanden. Eine prächtige Party zum 200. Geburtstag.