Bibby hat nichts mit Pippi Langstrumpf zu tun

Bibby Stockholm klingt ein bisschen wie Pippi Langstrumpf. Bibby hat aber nichts mit den cleveren und heiteren Pippi-Geschichten von Astrid Lindgren zu tun. Stockholm ist ein Lastkahn an der englischen Küste und die Sache ist tragisch mit Einsprengseln von Lächerlichkeit. Die britische Regierung wollte auf dem Frachter 550 Asylwerberinnen und Asylwerber unterbringen – um doppelt so viele Menschen wie vorgesehen auf den Kahn zu packen, wurden extra Stockbetten in die ohnehin engen Kabinen gequetscht, auf denen sonst Arbeiter auf Ölplattformen temporär untergebracht werden. Kaum waren die ersten 39 Asylsuchenden an Bord, musste Bibby Stockholm evakuiert werden. Im Wassersystem waren Legionellen gefunden worden. Diese Bakterien können im schlimmsten Fall die Legionärskrankheit auslösen und tödlich sein.