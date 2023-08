Blattkritik

Erstmals seit Kriegsbeginn erschien wieder eine Ausgabe des ukrainischen Playboy. Covermodel ist Iryna Bilotserkovets (Foto: Faksimile Playboy)

Iryna Bilotserkovets’ rechtes Auge blickt sinnlich, ihr linkes ist von einer herzförmigen Augenklappe verdeckt. Anfang August erschien die erste ukrainische Playboy-Ausgabe seit Kriegsbeginn. Am Cover ist einiges anders, als man es von dem 1953 gegründeten Männermagazin gewohnt ist: Bilotserkovets ist nicht nackt. Die Ukrainerin trägt ein silbernes Dessous, das einer Rüstung ähnelt, über ihrer Brust eine schwere Kette mit tränenförmigem Anhänger.

Auf der Seite des deutschen Playboy erfährt man mehr über Bilotserkovets: Kurz nach Kriegsbeginn war Bilotserkovets, Chirurgin, TV-Moderatorin und Model, mit ihren drei Kindern in Kiew bei Explosionen verwundet worden. Dabei verlor sie ihr linkes Auge. Wie nah Politik und Ästhetik einander in der heutigen Welt sind, zeigte sich bereits am Beispiel des Vogue-Covers vom Vorjahr, für das Annie Leibovitz die ukrainische First Lady Olena Selenska auf den Stufen des Präsidentenpalastes in Kiew ablichtete. Der Erlös vom Verkauf des Playboy soll an die ukrainische Armee gespendet werden.

Das Cover sorgt für internationale Aufmerksamkeit. „Verletzte ukrainische Mutter schafft es aufs Cover“, wunderte sich das Schweizer Nachrichtenportal Nau. „Playboy zeigt Krieg statt nackter Haut“, schrieb die Berliner Zeitung. Als ob Krieg und nackte Haut nicht seit jeher zusammengehörten.

