Bonnie „Prince“ Billy: Keeping Secrets Will …

Foto: zVg

Der ungemein produktive US-Songwriter Will Oldham hat schon allerlei Namen getragen und diverse Tonlagen angeschlagen; „You Have Cum in Your Hair and Your Dick Is Hanging Out“ heißt etwa ein Lied aus frühen Tagen. 30 Jahre nach seinem herrlich schroffen Debüt als Palace Brothers gibt der einstige Schrull nun den tröstlichen Onkel: „Keeping Secrets Will Destroy You“ ist lebenserfahren, zart und reduziert, bei aller balladesken Intimität aber frei von Kitsch. (Domino)

ANZEIGE