„Dein Gesicht ist kein Modeartikel“

In alter Zeit wurden gegenseitige Treffen und gemeinsame Unternehmungen oft über die Post vereinbart. Ein Briefwechsel dieser Art, zwischen dem Wiener Philosophen Ludwig Wittgenstein und einem jungen Medizinstudenten, ist erhalten geblieben und kürzlich veröffentlicht worden. Wittgenstein war ein geübter Briefschreiber, doch nur in diesem Fall hat er jahrelang – bis zu seinem Tod 1951 im englischen Cambridge – mit „In Liebe, Ludwig“, bisweilen mit „Ich denke immer, in Liebe, an dich“, unterschrieben.