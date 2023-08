Der Kern des Trumpismus

Kolumnen können derzeit leicht in den Verdacht einer gestrigen Form kommen – der des Fortsetzungsromans. Eine fortlaufende Erzählung, die abschnittsweise erscheint. Die heutige Form ist: Dieselben Themen tauchen in immer neuen Variationen in den verschiedensten Weltgegenden auf. Hier kam so ein Thema kürzlich in Zusammenhang mit Israel vor – nun findet es sich in den USA wieder. Beim Prozess gegen Donald Trump.