Der Tod am Gipfel des K2: Es ist die Verantwortung der Vielen

Der Mann hing seitlich im Seil und trug keine Handschuhe. Die Bergsteiger diskutierten, was zu tun sei. Ihren Sauerstoff mit ihm teilen? Sie hatten nur gerade so viel bei sich, um ihre Expedition zu schaffen. Mit jeder Verzögerung riskierten sie zudem, selbst den Gipfel nicht zu erreichen. Auf 8000 Metern schlägt das Wetter schnell um. Sie gingen weiter. Als sie zurückkehrten, war der Mann tot.

Das ist nicht die Geschichte vom pakistanischen Bergträger Mohammed Hassan, die gerade weltweit diskutiert wird. Hassan war am 27. Juli am K2, dem zweithöchsten Berg der Welt, in einer ähnlichen Situation gestorben. Eine Drohne zweier Bergsteiger hatte zufällig gefilmt, wie Dutzende Wanderer im Gänsemarsch über Hassan hinwegstiegen. Darunter auch die bekannte norwegische Extrembergsteigerin Kristin Harila – die sich später rechtfertigte, ihr Team habe Hassan geholfen. Die pakistanischen Behörden wollen das nun untersuchen.

