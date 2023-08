Ein Serientäter, aber keine Stangenware

Geboren 1972 in Brünn und mit sieben Jahren nach Laa an der Thaya verpflanzt, war Michael Stavarič von seinen frühen Romanen an ein Experte für düstere, surreale, monströse Geschichten – der Prinz der Finsternis der heimischen Literatur mit Sinn fürs Absurde. Er ist ein Autor, der es sich und den Leserinnen und Lesern nicht leicht macht – Prosa, die gemütlich in den Schlaf wiegt, gibt es hier keine. In Sachen Produktivität kann es Stavarič mit Bestseller-Serientätern aufnehmen. In guten Jahren schafft er einen Roman, einen Gedichtband, Essays und ein Kinderbuch.

Auf der Summerstage steht der Roman „Das Phantom“ auf dem Programm, für den er sich in den Kopf einer Thomas-Bernhard-Figur begeben hat.