Gegen die Wand: Wie Karl Nehammer die ÖVP ruiniert

Müsste man für die ÖVP derzeit eine Rolle definieren, so ist es jene der Bedrängten. Die Gunst in den Umfragen ist mäßig. Von rechts stoßen die Populisten in die Mitte, die Sozialdemokraten haben sich unter dem neuen Parteichef Andreas Babler – für den Moment – aufgerappelt und geben einen kantig-linken Kurs vor. Die Neos versuchen sich als Zentrumspartei für alle und nicht mehr nur für die Selbstständigen zu etablieren. Und die Grünen? Sie haben zumindest das Dringlichste der Zeit – den Klimawandel – in ihrem Repertoire.