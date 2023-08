Hol mal die Waldfee

Liebe Frau Andrea, immer wieder kommt in mir das Verlangen auf, Sie mit Fragen zu überhäufen, gut, dass die technische Hürde das stets verhindert. Doch gibt es eine, die mir schon länger unter den Nägeln brennt, also auf der Zunge liegt, und die wäre folgende: Früher habe ich im Hausruckviertel öfters den Ruf „Holla, Holla“ gehört, der u.a. zum Ansporn bei der Arbeit verwendet wird. Schon länger frage ich mich nach dessen Herkunft. Eines Tages fiel mir die Ähnlichkeit in Intonation und Verwendung beim arabischen „yalla, yalla“ auf und ich frage mich seitdem, ob das nur wilder Zufall ist. Was meinen Sie? Thomas Öhlböck aus Wien, per E-Mail

Lieber Thomas,

Yalla, Yala, Jalla, Jallah ist ein arabisches Schallwort, das insbesondere verdoppelt den Wunsch oder die Aufforderung vermittelt, eine Person oder mehrere mögen sich in Bewegung setzen. Seine Bedeutung kann alles zwischen „Auf geht’s!“, „Beeil dich!“, „Los geht’s!“, „Komm schon“ oder „Vorwärts!“ annehmen, das, was Deutschsprachige mit „Gemma, gemma!“ „Zack, zack!“, „Hopp, hopp!“ oder „Marsch, marsch!“ ausdrücken. Anders als diese Profanitäten hat Yalla eine religiöse Erstbedeutung, es leitet sich vom Ausruf „Yallah“ (eigentlich „yā allāh“) ab, was nicht weniger bedeutet als „für Gott“.

