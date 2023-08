Hostiendiebstahl durch Wanderfalken

Tess Gunty ist 30 Jahre alt und sieht ein bisschen so aus, als wäre sie beim Casting für die Titelrolle von „Barbie“ nur knapp von Margot Robbie ausgestochen worden. Tatsächlich hat Gunty mit „Der Kaninchenstall“ nicht nur das Debüt des Jahres geliefert, sondern auch den „Anti-Barbie“-Roman der Saison – jedenfalls, was die deutsche Übersetzung anbelangt. Denn im amerikanischen Original ist „The Rabbit Hutch“ bereits im Vorjahr erschienen und auch gleich mit dem National Book Award in der Kategorie Prosa ausgezeichnet worden, der renommiertesten Auszeichnung neben dem Pulitzer-Preis.