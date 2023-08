Irgendwas sagt mir: Alarm, Alarm, Alarm!

Evangelium des 19. Sonntags im Jahreskreis, Lesejahr A: „In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann, mit ihnen zu reden, und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!“ (Mt 14,22–33)

Papst Paul VI. hat am Palmsonntag 1975 zum allerersten Mal ein katholisches Jugendtreffen veranstaltet. Und seither finden eigentlich regelmäßig katholische Jugendtreffen statt. Die Bezeichnung „Weltjugendtag“ hat dann Papst Johannes Paul II. 1985 eingeführt. Johannes Paul II. hatte auch die Idee, ein Weltjugendtags-Kruzifix als Symbol der Jugend durch die ganze Welt reisen zu lassen.

Generell war ich zuerst als Ministrant und Lektor in unserer Pfarre Unternalb und dann in Wien als „Senior“ im Kolpinghaus Wien-Meidling, eigentlich wollte ich im Tiefsten Pfarrer werden. Pater Meinrad Alois Schmeiser von den Benediktinern in Göttweig war mein Vorbild schlechthin. Doch meine Jeansboy-Besessenheit ließ mich nicht einmal mehr maturieren.

In den Wiener Pfarren „Johannes Nepomuk“, „Maria Lourdes“ und „St. Hemma“ durfte ich ein bisschen als Pastoralassistent „mein Unwesen treiben“. Mein ganzes Herz hängt irgendwie am Katholischen. Sonst eigentlich nirgendwo.

Seit es aber wieder katholische Mode geworden ist, vor Gott knien zu wollen, kann ich mich nicht damit anfreunden. Sagen wir so: Wenn ein Papst für eine Million Leute Messen zu lesen beginnt, find ich mich nicht mehr zurande, wenn z.B. Papst Franziskus 2027 plant, die nächste Millionenshow abzuhalten, sagt mir irgendwas: „Alarm, Alarm, Alarm!“

Jetzt wurde also im Juli 2023 in Lissabon beim Weltjugendtag eine Million Jugendlicher in ihrem Glaubenswesen angefeuert, und gestern hab ich erfahren, dass die Pfadfindys parallel in Südkorea im Juli versammelt waren. Und 2027 plant Papst Franziskus, den nächsten Weltjugendtag ebenfalls in Südkorea millionenschwer abzuhalten.

Irgendwo würd ich so gerne dazugehören, doch ich trau mich gar nicht mehr. Letzten Endes bin ich eine Witzfigur.

