Lasst uns bitte die Bildungskarenz

Ich habe kein Gap Year gemacht, kein Auslandssemester und keine längere Reise. Das Geld war zu knapp, das Sicherheitsbedürfnis zu groß. Das letzte Mal eine bewusst wahrgenommene große Auszeit hatte ich in den drei Monaten zwischen Matura und Studienbeginn. Hätte ich bloß mehr aus diesen drei Monaten gemacht, denke ich jetzt rückblickend. Denn wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder drei Monate nur für mich habe. Wahrscheinlich in der Pension. Wann genau die sein wird, kann ich heute nur mutmaßen. Woher weiß ich überhaupt, ob ich da noch lebe? In Österreich ist die Zahl der gesunden Lebensjahre geringer als in anderen vergleichbaren Ländern, werde ich überhaupt noch fit genug sein, um meine freie Zeit dann endlich zu genießen? Wird es die Orte, die ich gerne sehen möchte, dann noch geben, oder sind sie längst Opfer der Klimakrise geworden?