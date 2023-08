Robbie Robertson (1943–2023)

Bis zuletzt habe Robbie Robertson gearbeitet, erzählt Regisseur Martin Scorsese, der den Gitarristen, Songwriter und Mitgründer der Gruppe The Band zu seinen engsten Freunden zählte. Gemeinsam feilten sie noch an Filmmusik. Robertson wurde 1943 in Toronto als Sohn einer Mohawk geboren; bereits als Teenager tingelte er mit lokalen Combos. Mitte der 1960er agierte The Band an der Seite Bob Dylans. In der Folge feierten sie bis zur Auflösung 1977, aber auch auf eigene Rechnung Erfolge an der Schnittstelle von Blues, Rock, Folk und Country, später „Americana“ genannt. „The Night They Drove Old Dixie Down“, einer ihrer Hits, stammte etwa aus Robertsons Feder. Er starb am 9. August 80-jährig im Kreise seiner Familie.

Jamie Reid (1947–2023)

Er schuf eines der bekanntesten Cover der Schallplattengeschichte. Der britische Künstler Jamie Reid gestaltete 1977 die Hülle für „God Save the Queen“, die zweite Single der britischen Punkband The Sex Pistols. Für die an dadaistische Collagen angelehnte Arbeit überklebte er ein Porträt der Queen mit Platten- und Bandname, eine Schmähung der Monarchie. Varianten mit Hakenkreuz sollten folgen. 1947 in London geboren, studierte Reid Kunst und lernte da den späteren Sex-Pistols-Manager Malcolm McLaren kennen. Reid sah sich eher als Aktivist denn als Maler und unterstützte Gruppen wie Pussy Riot. 2018 fand in der englischen Stadt Hall eine Retrospektive seines Werks statt. Nun ist Jamie Reid im Alter von 76 Jahren gestorben.

ANZEIGE