Nach der Tat

Es war im Juli 2022, als ihr dreijähriges Kind das erste Mal nachts aufgewacht ist und von sich aus erzählt hat. Es hat erzählt, was der Pädagoge P. im Kindergarten getan habe. Es hat erzählt, dass es das nicht mochte. Es hat geweint, als könne es nie mehr aufhören. Die Bilder bringt Frau Moser* seither nicht mehr aus ihrem Kopf.

Zu diesem Zeitpunkt wusste sie bereits, dass in ihrem Kindergarten ein Pädagoge über ein Jahr lang mehrere Kleinkinder sexuell missbraucht haben soll. 19 Verdachtsfälle gab es. In dieser Nacht kam der 20. hinzu.

Es ist Dienstagabend im Frühsommer, ein Jahr später. Frau Moser sitzt in einem Penzinger Kaffeehaus, legt die Hände auf einen dicken grauen Ordner und sagt: „Wir wurden bis jetzt nicht ernst genommen.“ Seit über einem Jahr dokumentiert sie schon, telefoniert, schreibt Mails an Stadt, Regierung, sogar den Bundespräsidenten. Wenn sie spricht, merkt man, wie müde, wie oft sie die Causa schon durchgegangen ist. Dabei fordert sie – so wie die anderen Eltern – nur eines: Aufklärung.

