Nachrichten aus dem Inneren

Nach dem Urlaub brauchen manche Zeit, um sich zu akklimatisieren. Ich bin eher Team Schocktherapie. Um sechs Uhr früh marschierte ich zum Flughafen in Pristina, um zwölf Uhr mittags saß ich in der Konferenz des Kulturressorts. Und musste mir die Augen reiben: Zwei Wochen weg und schon war alles anders. Gerhard Stöger aß nicht mehr veganen Salat zu Mittag, sondern Leberkässemmel. Eine neue Kollegin, Praktikantin Christina Vettorazzi, spazierte in Socken durchs Büro. Und Matthias Dusini trug schwarze Baggy Pants, ein stilistischer Bruch mit seiner bisherigen Garderobe.