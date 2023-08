Am 21. Dezember 2012 hätte eigentlich die Welt untergehen sollen. So dachten zumindest manche. Denn an jenem Tag endete ein Zyklus im Maya-Kalender und das regte zu apokalyptischen Vorhersagungen an. Eltern überlegten, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken sollten, Jugendliche veranstalteten Saufpartys: Im Zweifelsfall betäuben war das Motto!

Ende November 2012 verkündete der Langenscheidt-Verlag das Jugendwort des Jahres. Yolo bedeutet „You Only Live Once“, übersetzt also „Du lebst nur einmal“, und steht für eine risikofreudige Mentalität. Teenager setzten die Abkürzung gerne ein, wenn Mut gefragt war und sie nicht in Grübeleien verfallen wollten. Dann hakten sie ihre Gedanken einfach mit einem knappen „Yolo“ ab und taten, was sie nicht lassen wollten. Zum ersten Mal seit elf Jahren ist Yolo heuer wieder in den Top Ten der Jugendwörter mit dabei. Warum ausgerechnet jetzt dieses Revival?

