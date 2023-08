Neulich im Park, ganz ohne heruntergelassene Hosen

Ficken, bumsen, blasen, alles auf dem Rasen“: Genau 40 Jahre sind vergangen, seit eine junge Punkband aus Düsseldorf diesen schlichten Ausdruck postpubertärer Testosteronpoesie in eine zweiminütige Ode übersetzte und unschuldig „Hofgarten“ betitelte.

„Opel-Gang“ hieß das Album der lustigen Buben, die sich Die Toten Hosen nannten. Es sollte ihnen eine Einladung in die heiligen Hallen der BBC bescheren, um eine Session beim legendären Radio-DJ John Peel (1939–2004) aufzunehmen. Für ihren Englandausflug hatte die Band den komplexen Text um eine Strophe erweitert: „Rot ist die Liebe, schwarz ist das Loch. Auch wenn es weh tut: Rein muss er doch.“ Peel, des Deutschen nicht mächtig, hatte keine Ahnung, welch kindischer Schweinekram da verzapft wird. „,Down in the Park‘ is how they translate it“, moderierte er „Hofgarten“ ahnungslos und professionell gelassen an.

Irgendwer in England konnte damals aber doch Deutsch, entsprechend groß war der Ärger nach Ausstrahlung dieser „John Peel Session“ im Öffentlich-Rechtlichen. Der Moderator wünschte die Band zur Hölle, ihr Lausbubenstreich hätte ihn beinahe den Job gekostet.

Die Knallköpfe von einst zählen längst zu den erfolgreichsten Rockbands Deutschlands. Der Schmäh rannte auch letztens, als die Toten Hosen im Team mit dem bayrischen Humor-Giganten Gerhard Polt und den Volksmusik-Freigeistern Well-Brüder die leiwande Revue „Forever! – Eine kulturelle Zumutung“ in Wien zeigten. „Hofgarten“ haben sie bei dieser Gelegenheit nicht gespielt – obwohl sie „Down in the Park“ gastierten, im Theater im Park nämlich.

