ORFeus und Co

Großes Spaltungsthema gerade: „Barbie“. Zwischen einem großartigen Film, in dem sich der „Barbie“-Produzent auch selbst aufs Korn nimmt, und der Meinung, dass genau das das Zynische ist. Mit vollen Hosen ist leicht stinken, man kann sich selbst gut verarschen, wenn zeitgleich die Kassen klingeln, und überhaupt, feministischer Versuch my ass, der Film füttert erst recht das Patriarchat. So wird gestritten.