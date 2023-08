Panzerknacker

Was braucht man als Kolumnist, wenn der Abgabetermin vorgezogen wird und man kurz vor der Abreise in den Urlaub steht? Eine Geschichte wie diese: Hank the Tank, dem „zahlreiche Beschädigungen und Einbrüche im kalifornischen Tahoe Keys nachgewiesen wurden, war ein Jahr lang auf der Flucht“, meldete orf.at. Jetzt wurde er gefasst. Trotz DNA-Proben stellte sich erst jetzt heraus, dass es sich um eine Bären-Frau handelt, die nun auf Twitter als „Henrietta the Tank“ willkommen geheißen wurde.

Genau genommen bedeutet dieses Willkommen nur, dass diese Schwarzbärin nicht wie viele ihrer Artgenossen eingeschläfert, sondern in ein Animal Sanctuary, also eine Art Tierheim, übersiedelt wird.

Weibliche Schwarzbären sind im Vergleich zu ihren nahe verwandten Braun- und Eisbären mit etwa 130 Kilo vergleichsweise „schlank“. Da Henrietta aber an die 200 Kilo wiegt, bekam sie den Spitznamen Tank, also Panzer. Die Bärin wurde in den Medien weniger als Tier adressiert, sondern man berichtete über sie eher wie über einen Menschen: Sie wurde bei ihren Einbrüchen „von ihren Kindern begleitet“, die auch festgenommen wurden. Die Wildtierbehörde aber hofft, die drei Jungtiere „rehabilitieren zu können“. Für die kalifornische Tierschutzorganisation „The Bear League“ liegt die Schuld für dieses „invasive Verhalten“ vielmehr bei zugezogenen Hausbesitzern: „Diese haben sich aufgrund der durch Covid-19 ausgelösten Work-at-Home-Bewegung in Lake Tahoe eingekauft, sichern aber ihren Hausmüll nicht, lassen Lebensmittel im Auto und verschließen ihre Türen und Fenster nicht“, meint die Aktivistin Ann Bryant.

Diese Worte sollte man auch den vielen Raubtierhassern in Österreich ins Stammbuch schreiben, denn man lässt Haustiere wie Schafe und Kälber nicht ungesichert in den Bergen stehen und beklagt dann, dass sich Wölfe oder auch Braunbären an diesen „vergreifen“.

In Nordamerika lebt man schon lange mit Schwarzbären zusammen und weiß daher auch, wie man sich diesen Tieren gegenüber richtig verhält. Als Smokey Bear ist der Schwarzbär sogar offizielles Maskottchen und Werbeikone des United States Forest Service. Zur Situation in Österreich schreibt der WWF: „Der Bärenbestand, der sich aus den beim Wiederansiedlungsprojekt ausgesetzten Exemplaren und dem 1972 selbstständig zugewanderten ,Ötscherbären‘ entwickelt hat, ist seit 2011 erloschen.“

Passiv erloschen oder aktiv erschossen? Österreich braucht mehr „gepanzerte“ Bären.

