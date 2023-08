Queer American Dream? „The Inspection“

Homosexuell oder Terrorist?“ Das schreifreudige Begrüßungskomitee der US-Marines will es von seinen Rekruten genau wissen. „Nein, Sir!“, brüllt der junge Ellis French (Jeremy Pope) dem Drill-Sergeanten Laws (Bokeem Woodbine) überlaut zurück. Damit ja keine Zweifel aufkommen! Doch gerade deswegen steht Ellis vor den Toren des Lagers. Von der religiösen Mutter (Gabrielle Union) aufgrund seiner Homosexualität verstoßen und auf die Straße gesetzt, hofft er ausgerechnet auf das Stahlbad Boot Camp, um ihr wieder näherzukommen.

Regisseur und Autor Elegance Bratton weiß, wovon er erzählt. Denn „The Inspection“ basiert auf seiner persönlichen Lebensgeschichte als obdachloser, schwuler Rekrut. Nicht lange kann Ellis seine Männerliebe geheim halten. Eine Erektion in der Gemeinschaftsdusche outet ihn unfreiwillig vor seinen Kameraden. Auch weil sich Ellis (und der Film) in dampfenden, neonfarbenen Tagträumen verliert. Das queere „Full Metal Jacket“ folgt dem gängigen Narrativ: Ellis geht durch die homophobe Hölle von Schlägen und Schikanen, einzig Ausbildner Rosales (Raúl Castillo) unterstützt ihn heimlich. Pope überzeugt dabei als sensibler Soldat, der am Ende als „richtiger Mann“ nicht nur den Respekt seiner Kameraden findet, sondern auch vor sich selbst.