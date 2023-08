Rock Me Roboter: Wie Computerprogramme die Musikbranche verändern

Drake hatte die Schnauze voll. „This is the last straw, AI“, verkündete der kanadische Rapper auf Instagram, als im April eine Coverversion von „Munch“ erschien. Den Song rappte Drake selbst – ohne das jemals tatsächlich getan zu haben. Seine Stimme war von einem unbekannten User programmiert worden.

Wie um ihn zu frotzeln, folgte ein paar Tage später der nächste Streich. „Heart on My Sleeve“, gepostet von einem gewissen „Ghostwriter977“, ging sogleich viral. Das Duett von The Weeknd und Drake ist kein Cover, sondern hat neue Lyrics, eine eigene Melodie. Nur die Stimmen der Künstler sind unverkennbar, der Stil ist authentisch. „Ghostwriter977“ ließ den Song von einem KI-Programm komponieren. Den Fans gefiel’s. Drakes Plattenlabel Universal forderte pathetisch auf CNN, die Streaming-Anbieter müssten den Song löschen. Aber „Heart on My Sleeve“ kursiert weiter im Netz.

