Der türkische Einwanderer Kadir Nurman soll den Döner 1972 in Berlin erfunden haben und ging damit in die Fast-Food-Geschichte ein. Der Döner wurde spätestens dann zum Politikum, als er erste Würstlbuden aus Innenstädten verdrängte.

Doch der Zeitgeist wurde noch schneller, weshalb Herr Ümit Kulkan in Hamburg eine Weiterentwicklung zum Patent anmeldete. Bei seiner Döner-Box ist derselbe Inhalt in Karton gefasst, er sollte sich noch besser im Gehen essen lassen. Zum Fleisch gibt es wahlweise Salat, Reis und/oder Pommes, wobei Kulkans Entwurf angeblich Pommes enthielt.

Seither haben so gut wie alle europäischen Städte ihre eigene Döner-Box-Geschichte fortgeschrieben. In Innsbruck ist meistens nur Hühnerfleisch mit Pommes drin, während man in Berlin fast nur Rind bekommt. Bremen ist ganz ausgeflippt, dort mischen sie wie wild die Saucen, wobei sich die Kombination Curry, Kräuter und Chili als ungenießbar erwiesen hat. Und in Wien? Hier servieren sie ihr Fleisch, wahlweise Huhn oder Rind, mit Reis statt Pommes.

Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil in Wien sehr viele Menschen aus der Türkei leben, wo man zu Fleisch meistens Reis isst. Wir konsultieren einen Experten. In der Bude am Schwedenplatz, karg mit „Pizza Kebap“ beschriftet, unterhält sich Edi über die Theke mit Kunden. Er habe beides im Sortiment, Reis und Pommes, sagt er. Was geht besser? „Reis. Pommes nehmen hauptsächlich Touristen.“

