Variantenreiche Kollisionen

Weil ich so eine leidenschaftliche Radiokonsumentin bin, höre ich selten Podcasts. Die Auswahl überfordert mich. Es gibt so viele gute Podcasts, wo soll ich anfangen? Was interessiert mich in dem Moment am meisten, wem möchte ich gerade zuhören? Ö1 und FM4 nehmen mir diese Entscheidung ab und versorgen mich mit Nachrichten, neuer Musik und immer wieder überraschenden Inhalten, an denen ich gar nicht teilhaben könnte, wenn es mir nicht sozusagen passierte. Und das ist gut.