„Verschiedene Kreaturen brüllen quer durch die Nacht“

Es begann mit dem Fuchs. Für ihre Doktorarbeit stellte die Evolutionsbiologin Sophia Kimmig im nächtlichen Berlin Lebendfallen auf, um den Stadtfüchsen Sender ans Halsband zu heften und so herauszufinden, wo sie sich herumtreiben. Bald lief die junge Forscherin mit einer „Fuchsbrille“ herum, die sie überall in der Stadt potenzielle Fuchszuhause erkennen ließ. Ihr Buch „Von Füchsen und Menschen“ (2021) wurde zum Bestseller, heuer hat die 35-Jährige mit „Lebendige Nacht“ nachgelegt.

Nach wie vor streift Kimmig nächtens durch Parks und Friedhöfe, manchmal durch den Wald, gern geht sie auch in dunkler Nacht schwimmen. Eine neue Welt hat sich ihr aufgetan: „Wo tagsüber Menschen auf Busse warten, Rasen mähen oder Fußball spielen, sind auf leisen Pfoten und lautlosen Schwingen die Bewohner der Nacht unterwegs. Fledermäuse jagen nach Motten, Füchse stehlen Schuhe, Waschbären suchen in Gartenteichen nach Futter“, schreibt sie. Mit ihren Büchern und Vorträgen will die Mitarbeiterin der Leibniz-Gemeinschaft Menschen für die Natur begeistern und Akzeptanz für Artenschutz schaffen.

ANZEIGE