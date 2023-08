Vom Sixties-LSD zum Kapitolsturm: ein Buch über Räusche der Gegenwart

Aus der Vorliebe für psychedelische Erfahrungen machen die Autoren Paul-Philipp Hanske und Benedikt Sarreiter keinen Hehl: „Mit LSD fanden wir jene Substanz, die uns auf radikale Weise aus dem Alltag und seiner Zeit riss.“ In ihrem neuen, einer ersten Bestandsaufnahme von 2015 folgenden Buch betrachten sie den Aufstieg der ehemals anrüchigen Untergrund-Droge in den Mainstream. Sogar einige Managerseminare empfehlen das Eintauchen in andere Bewusstseinszustände, Hollywoodstar Gwyneth Paltrow schwärmt von Magic Mushrooms.

Die Autoren beschreiben den Rausch – die Ekstase – als Grundzug der Gegenwart. Er verspreche „reine Präsenz“, ein Zeitgefühl, das im Angesicht globaler Krisen den Wunsch nach Eskapismus erfüllt. Die Recherche stellt historische Techniken der Selbststeigerung etwa im Yoga vor und erinnert an spirituelle Höhenflüge in schamanistischen Ritualen. Mit nüchterner Skepsis verfolgt sie die Verwandlung der heiligen Substanz in konsumentenfreundliches Microdosing.

