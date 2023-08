Wie hältst du’s mit dem rechten Rand?

Herbert Kickl hat geschafft, was ihm nur wenige zugetraut hatten: Er hat die FPÖ zurück in die Umfragehöhen der Jahre 2015 bis 2017 geführt. Bemerkenswert daran ist nicht nur die Kurzlebigkeit des Ibiza-Effekts, sondern auch, dass der neuerliche Aufstieg, anders als unter Jörg Haider und Heinz-Christian Strache, nicht durch Mäßigung erreicht wurde, sondern, im Gegenteil, mit einer weiteren Radikalisierung in Ton und Inhalt einherging.

Die aktuellen Umfragewerte haben die Ablösegerüchte verstummen lassen, die Anfang 2022 noch zu vernehmen waren. Dennoch scheint Kickls Kontrolle über die Partei ausbaufähig. Erst jüngst widersetzten sich die oberösterreichischen und Salzburger Freiheitlichen – beide in Regierungsverantwortung – in der Debatte um die Inflationsanpassung von Politikergehältern der expliziten Vorgabe des Bundesparteiobmanns. Kurz zuvor hatte die FPÖ in Oberösterreich einen „Aktionsplan gegen Extremismus“ mitgetragen, der das von der Bundesparteispitze umschmeichelte rechtsextreme Parteivorfeld auf die Barrikaden trieb. Die Wiener Landespartei ist nach wie vor tief in die Spesenaffäre der Strache-Ära verstrickt, und die Nachrichten aus der Steiermark über mutmaßliche freiheitliche Malversationen reißen nicht ab. Die Bundespartei zeigt sich in beiden Fällen unfähig oder desinteressiert, die Lage zu bereinigen.

