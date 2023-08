Zwei Klassiker: Wienerlied und Crossover

Vom „Neuen Wienerlied“ war noch keine Rede, da hatten sich Heinz Ditsch (acc, singende säge, voc), Paul Skrepek (k-git, voc) und Wolfgang Vincenz Wizlsperger (voc, euphonium, kamm) das traditionelle Wienerlied bereits so hergerichtet, dass es für sie passte. Im 28. Dienstjahr ist das Kollegium Kalksburg selbst längst ein Klassiker. Im aktuellen Pressetext heißt es, dem Trio gehe es nur noch darum, „die Jahrln bis zur Rente halbwegs würdig über die Bühne zu bringen“. Ob das wirklich wahr ist, lässt sich am 22. August im Theater am Spittelberg überprüfen.

Am Abend darauf spielt dort mit der Chamber-Music-Crossover-Formation Folksmilch (Gründungsjahr: 1999) ein weiterer Klassiker des Wiener Konzertbetriebs.