Apfel, Schlange, Selbstbestimmung

Die deutsche Autorin Simone Hirth, Jahrgang 1985, hat es nach einem Studium am Literaturinstitut in Leipzig nach Österreich verschlagen. Nun lebt sie im beschaulichen ​niederösterreichischen Kirchstetten (Auden- und Weinheber-Gemeinde!).

Ihre Romane drehen sich um ein selbstbestimmtes Leben und soziale Fragen. Sie debütierte mit „Lied über die geeignete Stelle für eine Notunterkunft“, in dem eine Frau sich mit der Zwangsversteigerung des elterlichen Hauses konfrontiert sah. In „Bananama“ berichtete ein Mädchen vom Leben mit schrägen Aussteiger-Eltern. In ihrem jüngsten Roman „Malus“ erzählt Hirth die Geschichte von Adam und Eva neu. Moderation: Ali Cem Deniz (FM4).