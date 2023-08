Auf baldrian! „Operation White Christmas“

Riechen Sie das? Das sind die 90er“, erklärt Enis stolz. Er hat die letzte Videothek in Klagenfurt geerbt, steht kurz vor dem Konkurs und lässt sich mit einem Kreditgeber ein, der hauptberuflich Waffenhändler ist. Für ihn soll Enis im Gegenzug eine Panzerfaust an Skins verhökern, um den Besuch einer kasachischen Politikerin in der Stadt abzuwenden.

„Operation White Christmas“ ist das Kinodebüt des Kärntners Flo Lackner. Seine Komödie hat etwas sympathisch Anarchisches; ihr Personal ist multiethnisch, nur der Bösling autochthoner Ösi (Roland Düringer). Mehr als ein Gag wird in der Jauchegrube versenkt, dann wieder rennt der Schmäh doch. Als dann, „auf baldrian“ im Kino.