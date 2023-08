Blattkritik

„Depp vs Heard“, 3-teilige Dokumentation von Emma Cooper, auf Netflix seit 16. 8. (Foto: Netflix, Channel 4)

Sie sind wieder da: Johnny Depp und Amber Heard. Die beschämenden Details dieser Schauspielerehe, die in einem Gerichtssaal im US-Bundesstaat Virginia 2022 ausgewalzt wurden, sind noch nicht vergessen. Vor allem das Urteil liegt schwer auf dem Gemüt. Die Jury sah es am Ende so, dass nicht etwa Depp der „wife beater“ war, wie ein englisches Gericht 2020 festgestellt hatte. Vielmehr hatte Heard Depp verleumdet und sollte ihm dafür zehn Millionen Dollar zahlen.

Frauen in aller Welt sahen dem Medienspektakel fassungslos zu – wie Johnny Depp es schaffte, mithilfe von Anwälten und sozialen Medien die Stimmung gegen seine Ex-Frau zu drehen, die am Ende gedemütigt vom Feld zog. Dabei mitgeholfen hatte die überraschende Entscheidung der Richterin, Kameras im Gerichtssaal zuzulassen. Der Prozess wurde eine virale Sensation. Zwar sollten die Jurymitglieder keine sozialen Medien konsumieren – aber es ist schwer, sich vorzustellen, dass sie an der Frage „Bist du Team Amber oder Team Johnny?“ vorbeigekommen sind.

Seit dem 16. August ist die dreiteilige Dokumentation von Emma Cooper, einer früheren BBC-Producerin, auf Netflix zu sehen. Was fehlt, ist die Antwort auf die Frage: Hatte Amber Heard bei diesem ersten „TikTok-Trial der Geschichte“ je eine Chance auf einen gerechten Prozess?

