Das ist dem Myzel völlig einerlei

Auch im Waldviertel schießen jetzt endlich die Pilze aus dem Waldboden. Zu lange war’s zu trocken. Meine Vorarlberger Partie gibt seit Wochen in Whatsapp und SM mit ihrer ausufernden Schwammerlbeute an, aber hier: nada, niente, nix.

Jetzt habe ich endlich am Wegrand ein paar Parasole ragen sehen, und das ist ein sicheres Zeichen, dass man gleich an den privaten und natürlich hochgeheimen Platzerln nachschaut, an denen in den vergangenen Wochen nichts darauf hinwies, dass sich hier je ein Myzel breitgemacht hätte.

Jetzt aber. Da, da und da, und da ist noch einer, sieh an. Leider ist man jetzt nicht mal mehr im Wald vor Nacktschnecken gefeit, die bekanntlich Feinschmecker sind. Sie lassen alles Ungenießbare unangeknabbert, mögen aber dafür Steinpilze und Eierschwammerln genauso gerne wie meine Zucchini und die zarten frischen Blätter der Stangenbohnen. Man muss jetzt also auch im Wald schneller sein als die Schnecken und dieses andere Tier, das den imposanten Riesenbovist mit kleinen Zähnchen anknabberte, bevor ich seiner habhaft wurde.

