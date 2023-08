„Der Zweck heiligt die Mittel“

Madeleine und Pauline sind Überlebenskünstlerinnen. Den zwei Freundinnen knurrt der Magen, schon seit Monaten sind die erfolglose Schauspielerin und die arbeitslose Anwältin die Miete schuldig und die Aussichten auf einen Job sehen keineswegs rosig aus. Vor allem, wenn man seinen Prinzipien treu bleibt. So hat Madeleine das unmoralische Angebot eines berühmten Produzenten ausgeschlagen, der ihr beim Vorsprechen an die Wäsche wollte. Am nächsten Tag wird er tot in seiner Villa gefunden, erschossen, und die Jungschauspielerin steht plötzlich unter Mordverdacht.

Nein, der neue Film des französischen Regisseurs François Ozon ist kein weiteres Doku-Drama um einen aktuellen Missbrauchsfall im Kulturbereich. Vielmehr handelt es sich bei „Mon Crime“ – deutsch: „Mein fabelhaftes Verbrechen“ – um eine liebevolle Hommage an die Screwball-Komödien der 1930er-Jahre. In den Hauptrollen spielen Nadia Tereszkiewicz und Rebecca Marder, die für ihre Vorstellung als Pauline bereits mit Hollywoodikonen wie Katharine Hepburn verglichen wurde. Anfang September läuft die überdrehte Farce in den Kinos an.

ANZEIGE