Die Schutzlosen

In Sommernächten hat der Wiener Handelskai etwas Unheimliches. Nicht nur, weil hier in der Finsternis der Donaupromenade die Klangkulissen von Dschungel und Maschinenraum miteinander wetteifern oder das Zirpen der Feldgrillen mit dem Aufheulen der Automotoren. Vor einem Monat wurde hier ein Mann ermordet. Der Mann mit den Initialen F. K. war 56 Jahre alt, er stammte aus Ungarn und lebte seit vielen Jahren auf den Straßen von Wien. Hier, wo nächtens arabische Teenagerpaare turteln und Segway-Fahrer dahingleiten, entdeckte am Morgen des 12. Juli um 7.40 Uhr eine Passantin seinen Leichnam. Er lag auf einer Parkbank nahe der Floridsdorfer Brücke. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits mehrere Stunden tot, wie die Obduktion später ergab. Vielleicht brachte ihn sein Mörder noch lebend hierher; gut möglich aber auch, heißt es von der Polizei, dass das Opfer sich alleine trotz mehrerer Stichwunden zur Bank geschleppt hatte. Fest steht nur: Tatort und Fundort stimmen nicht überein.