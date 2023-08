Ein Sommer der Sehnsucht

So hat sich Margaux (Clarisse Moussa) den Sommer nicht vorgestellt. Statt Ferienidyll absolviert die 14-Jährige ein Praktikum in einem Kinderheim am Genfer See. Auf die Urlaubsbilder ihrer Freundinnen antwortet sie mit einem Foto ihres Fernsehers: „Liebe Grüße aus dem Paradies!“

In ihrem Spielfilmdebüt „L’Amour du Monde – Sehnsucht nach der Welt“ lässt die portugiesisch-schweizerische Schauspielerin Jenna Hasse die verhaltene Margaux auf den Wildfang Juliette (Esin Demircan) treffen. Die siebenjährige Halbwaise mit Freiheitsdrang wartet vergebens auf den unzuverlässigen Vater, während Margaux mit ihrem auch nicht viel anfangen kann. Auf ihren unerlaubten Streifzügen durch die Natur treffen sie auf den Fischer Joël (Marc Oosterhoff), der gerade seine Mutter verloren hat und deswegen aus seiner Wahlheimat Indonesien zurückgekehrt ist. Drei einsame Seelen, geprägt von mütterlichen Absenzen und einer Sehnsucht nach einem anderen Leben. Das Trio streift fortan durch den Tag, verlebt unbeschwerte Stunden auf dem See, dessen Oberfläche in der tiefstehenden Sonne funkelt. Es passiert nicht viel, doch Hasse erzählt stimmig in poetischen Bildern von einer unerwarteten Freundschaft, die von Fernweh, Faszination und Frustration geprägt ist.

