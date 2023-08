Esel und Elfe, Sommer und Nacht

Der Sommer neigt sich zwar seinem Ende zu, doch für alle, die noch nicht da waren, gibt es nun kurz vorm Herbst noch ein paar Mal die Chance, Michael Niavaranis „Sommernachtstraum“ im idyllischen Theater im Park zu sehen.

In seiner modernen Wiener Version von Shakespeares Komödie übernimmt der Prinzipal des Theaters selbst die Komikerrolle Zettel. Und treibt es in einen Esel verwandelt mit der Elfenkönigin (Sigrid Hauser). Außerdem sorgt Kobold Puck (Julia Edtmeier) für verzweifelte Liebespaare, und eine dilettantische Theatertruppe probt eine Tragödie. Mit seinen liebevoll bizarren Kostümen und den polternden Witzen geriet das Stück zum Hit, besonders an lauen Sommer- abenden.