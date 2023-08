Franz Grillparzer macht Urlaub und kotzt sich auf Tripadvisor aus

Nun ist es auch schon wieder 180 Jahre her, dass Franz Grillparzer zur letzten großen Reise seines Lebens aufbrach. Am 27. August 1843 geht er in Wien an Bord eines Dampfschiffes, das ihn donauabwärts bis nach Konstantinopel bringen soll. Am Ufer steht seine ewige Verlobte, Katharina „Katty“ Fröhlich, und weint, und dem 52-jährigen Dichter selbst ist die Fahrt auch nicht geheuer: „Mir war zumut wie einem, der zuerst nicht aufs Wasser, sondern ins Wasser geht.“