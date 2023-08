„Frauen sollten sich mit weniger gebildeten Männern abgeben“

Singles so weit das Auge reicht. Fast jeder dritte Mensch in Österreich lebt ohne Partner. Glücklich sind sie damit nicht unbedingt. 85 Prozent der Befragten einer aktuellen Studie gaben an, etwas zu vermissen: körperliche Nähe, Geborgenheit oder auch finanzielle Unterstützung. Bei Frauen tickt außerdem die biologische Uhr.

Der Dating-Markt hat sich verändert und ist unverbindlicher als früher. Die Hälfte aller Paare findet sich heutzutage online, per App. Doch wer dort erfolgreich sein will, muss viel Zeit investieren und zehntausende potenzielle Partner per Swipe bewerten.

Die US-Anthropologin Marcia Inhorn forscht an der renommierten Universität Yale zu reproduktiven Technologien und fand Überraschendes zum Dating-Markt heraus. In ihrem kürzlich erschienenen Buch „Motherhood on Ice“ (deutsch: „Mutterschaft auf Eis“) versammelt sie 150 Geschichten von Frauen, die sich dem sogenannten Egg Freezing unterzogen haben. Inhorn stellt fest: Egg Freezing ist das Symptom eines gesellschaftlichen Missverhältnisses, das in vielen Ländern der Welt besteht.

