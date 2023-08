Koreanische Avantgarde

Das Ensemble Eins kommt aus Südkorea und besteht aus Flöte, Oboe, Klarinette, Klavier, Violine, Viola und Cello. Alle Mitglieder haben in Europa studiert, sie widmen sich durchwegs der zeitgenössischen Musik aus ihrer Heimat.

In Wien musiziert das Ensemble als Streichquartettformation. Neben Werken von Byungmoo Lee und dem künstlerischen Leiter Myunghoon Park steht das geniale Stück „ParaMetaString“ für Streichquartett und Tonband der in Berlin lebenden Komponistin und Ligeti-Schülerin Unsuk Chin auf dem Programm. Den Abschluss bildet Arnold Schönbergs Quartett in D-Dur, mit dem sich der damals 24-jährige Komponist dem Wiener Publikum vorgestellt hat.